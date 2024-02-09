деревня Берёзовая Гора, деревня Берёзовая Гора, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Берёзовая Гора

Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Карелии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Олонецкий уезд
2928Березова гора (Койва-Ган-Мяга), д.при горе Койвуз.267261630Финн. 16—30.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Олонецкий район
150852Берёзовая Горадеревня61°11'33°04'P-36-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Олонецкий муниципальный район, Коткозерское сельское поселение
86630420131д Берёзовая Горадеревня
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