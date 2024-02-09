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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6685Ванчугово, с. вл.при пруде и колодцах.1525167663Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тверская губерния, Кашинский уезд
С. Ванчугово с пуст.38Ольга Егор. и Петр Ал. Орловы492613
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
548. Ванчугово, село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 140, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная. В 3 верстах — церковь православ Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Ванчугово
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
3Ванчугово361
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
110891Ванчуговодеревня57°27'37°26'O-37-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28758000195д Ванчуговодеревня