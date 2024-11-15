деревня Куцевичи, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Куцевичи

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Куцевичская волость
216. Куцевичи, село бывшее владельческое, при реке Понарке, дворов 9, жителей 93, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, водяная мельница Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Куцевичская волость
село Куцевичи1021756264468251424854999133

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Куцевичская волость
Куцевичи, им. (Антропова), р. Понарка, жит. 26 (12 м. 14 ж.), дес. 187, у. гор. 12 в., вол. пр. — в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 15 в.
Куцевичи, д., р. Понарка, жит. 61 (27 м. 34 ж.), дес. 141, у. гор. 12 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 15 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
д Куцевичи70

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
д. Куцевичи44

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