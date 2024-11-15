- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
216. Куцевичи, село бывшее владельческое, при реке Понарке, дворов 9, жителей 93, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная, водяная мельница Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Куцевичи1021756264468251424854999133
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Куцевичи, им. (Антропова), р. Понарка, жит. 26 (12 м. 14 ж.), дес. 187, у. гор. 12 в., вол. пр. — в., ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 15 в.
Куцевичи, д., р. Понарка, жит. 61 (27 м. 34 ж.), дес. 141, у. гор. 12 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 8 в., ст. ж. д. Солы 15 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Куцевичи70
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Куцевичи44