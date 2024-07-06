село Борисовка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Борисовка

Сергачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Васильский уезд
1836Борисовка, д. каз.при рч. Уронге.451098317360

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Васильский уезд, Мигинская волость
821. Борисовка, деревня бывшая государственная, при реке Уринге, дворов 100, жителей 882

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Васильский уезд, Мигинская волость
д. Борисовка147948193

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Сосновская волость
Борисовка село71Мигинский1317Ст. Сосн. 3626114

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сергачский район
15556Борисовкасело55°45'45°37'N-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сергачский муниципальный район, Сельское поселение Андреевский сельсовет
22648412111с Борисовкасело

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