посёлок городского типа Локачи, Волинська область (на 2018) — Familio

Локачи

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Владимирский уезд, Хоровская волость
365. Локачи, местечко бывшее владельческое, при речке Свиноройке, дворов 63, жителей 319, 2 церкви православных, часовня, костел, синагога, 4 еврейских молитвенных дома, Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3135Локачіселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Локачинськийселищна рада Локачинська

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