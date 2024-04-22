деревня Бортники, деревня Бортники, Тарусский уезд, Калужская губерния (на 1913) — Familio

Бортники

Тарусский уезд, Калужская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Тарусский уезд
3937Бортники, д. вл.при рч. Песочне.62629125126

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Тарусский уезд, Бортниковская волость
906. Бортники, деревня бывшая владельческая, при речке Песочне, дворов 58, жителей 277, волостное правление (уездный город в 6 верстах)

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Калужская губерния, Тарусский уезд, Бортниковская волость
деревня Бортники
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