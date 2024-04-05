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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Белоглазово Хмельниковской волости А. Д. Горлова к отцу Е. К. Горлову о разделе имения. 1901 г. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Дело об обязательном выделе пашни на 3 души крестьянину Хмельниковской волости деревни Белоглазово, К. С. Мошкову. 1911 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело по ходатайству общества крестьян Хмельниковской волости деревни Белоглазовой бывшей части Жилина, об уничтожении чересполосности надельной земли оного с прилагающими Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3960Белоглазово, д. вл.при пруде.512133134146
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Гор-Кнельцы. Д. Старова, Белоглазова, Деревеньки, Юрцова и Снятинка4Степ. Петр. Колмогоров3979103
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4718Белоглазово деревня28637208568
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
108816Белоглазоводеревня56°50'38°07'O-37-113
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28622424221д Белоглазоводеревня