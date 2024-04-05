деревня Белоглазово, деревня Белоглазово, Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Белоглазово

Калязинский муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Тверской области

Находки

Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Белоглазово Хмельниковской волости А. Д. Горлова к отцу Е. К. Горлову о разделе имения. 1901 г. // Гос. архив Ярославской обл Показать все
Дело об обязательном выделе пашни на 3 души крестьянину Хмельниковской волости деревни Белоглазово, К. С. Мошкову. 1911 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Показать все
Дело по ходатайству общества крестьян Хмельниковской волости деревни Белоглазовой бывшей части Жилина, об уничтожении чересполосности надельной земли оного с прилагающими Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3960Белоглазово, д. вл.при пруде.512133134146

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Переяславский уезд
С. Гор-Кнельцы. Д. Старова, Белоглазова, Деревеньки, Юрцова и Снятинка4Степ. Петр. Колмогоров3979103

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Хмельниковская волость
4718Белоглазово деревня28637208568

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Калязинский район
108816Белоглазоводеревня56°50'38°07'O-37-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Калязинский муниципальный район, Нерльское сельское поселение
28622424221д Белоглазоводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close