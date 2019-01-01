деревня Крутое, Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Крутое

Велижский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Витебская губерния, Велижский уезд, Вязменская волость
33. Крутое (Сергиевское), село бывшее государственное, дворов 39, жителей 300, волостное правление (уездный город в 21 версте), 2 церкви православные, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Витебская губерния, Велижский уезд, Вязменская волость
село Крутое182120915465728202928574821

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Велижский уезд, Вязьменская волость
7Крутое (Крутое-Сергиево), при нем Вязьменское волостное правление)селоколодецКрутовского, православногоВязьменскому сельскому обществу57

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Велижский район
177651Крутоедеревня55°27'00"31°19'00"N-36-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Велижский муниципальный район, Крутовское сельское поселение
66603480101д Крутоедеревня

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