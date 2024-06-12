деревня Рюмино, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Рюмино

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
732Рогозина (Римина), д.при оз. Ковском.73¼73¼257

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Бадожская волость
21526. РюминаБурковскоеОзере Ковском72½20½До ближайшего поселения: 1. До школы: 2. До почтового отделения: 20½. До пароходной пристани: 20. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —. Крестьянское: 3. Не крестьянское: —. Крестьянское: 14. Не крестьянское: —. Крестьянское: 10. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
250132Рюминодеревня60°49'с.ш.37°24'в.д.P-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Анненское сельское поселение
19622412151д Рюминодеревня

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