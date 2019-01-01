посёлок Юрьевец, город Дзержинск, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Юрьевец

город Дзержинск, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
1125Юрьевец (Юрьева), д. каз.при р. Оке.5151329791

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Балахнинский уезд, Чернорецкая волость
д. Юрьевоц17862327

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Растяпинский район
Юрьевец д.31Бабинский294Растяп. п.-о. 1.5923

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, город областного значения Дзержинск
105276Юрьевецсп56°13'43°38'O-38-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, город Дзержинск
22721000156п Юрьевецпоселок

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