село Ахмерово, село Ахмерово, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Ахмерово

Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
68Ахмерова, д. башк.при рч. Большом Чуране.907050155168Мечеть 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Кипчатская волость
156. Ахмеров, деревня бывшая государственная, при речке Б. Чуране, дворов 75, жителей 495, волостное правление (уездный город в 110 верстах), мечеть

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Кипчакская волость
деревня Ахмерова

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Новосергиевский район
72434Ахмеровосело52°20'с.ш.54°07'в.д.N-40-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Новосергиевский муниципальный район, Сельское поселение Судьбодаровский сельсовет
53631449106с Ахмеровосело
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