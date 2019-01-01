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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
68Ахмерова, д. башк.при рч. Большом Чуране.907050155168Мечеть 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
156. Ахмеров, деревня бывшая государственная, при речке Б. Чуране, дворов 75, жителей 495, волостное правление (уездный город в 110 верстах), мечеть
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Ахмерова
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72434Ахмеровосело52°20'с.ш.54°07'в.д.N-40-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Новосергиевский муниципальный район, Сельское поселение Судьбодаровский сельсовет
53631449106с Ахмеровосело