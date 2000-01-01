деревня Тикшеозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Тикшеозеро

Кемский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Кемский уезд, Кестенгская волость
Тикшезеродер.Сеннозерскогоу Тикшозера1[...]63110Кестенгскому

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