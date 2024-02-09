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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О продаже и обмене уездных оброчных статей, арендуемых крестьянами, о продаже А. П. Загорским участка земли при сельце Тухали Зайцевской волости. 1883–1885 гг. // Централ Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. По ходатайству крестьян деревни Тухолей, Зайцевской волости, Крестецкого уезда об оказании им содействия в покупке у по Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
656. Тухоли, село бывшее владельческое, при реке Работке, дворов 35, жителей 204, церковь православная
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
27Тухоля (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Тухольского44441011312323466земледелие——ручей Ниша.Обретенская ярмарка 27-го мая.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59748Тухолядеревня58°21'00"31°59'00"O-36-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49614416221д Тухолядеревня