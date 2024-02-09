деревня Тухоля, деревня Тухоля, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Тухоля

Крестецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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О продаже и обмене уездных оброчных статей, арендуемых крестьянами, о продаже А. П. Загорским участка земли при сельце Тухали Зайцевской волости. 1883–1885 гг. // Централ Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. По ходатайству крестьян деревни Тухолей, Зайцевской волости, Крестецкого уезда об оказании им содействия в покупке у по Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Зайцевская волость
656. Тухоли, село бывшее владельческое, при реке Работке, дворов 35, жителей 204, церковь православная

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Крестецкий уезд, Зайцевская волость
27Тухоля (дер.)1-го стана, 4-го зем. уч.Тухольского44441011312323466земледелиеручей Ниша.Обретенская ярмарка 27-го мая.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Крестецкий район
59748Тухолядеревня58°21'00"31°59'00"O-36-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Зайцевское сельское поселение
49614416221д Тухолядеревня
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