- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
О выдаче данной крестьянину д. Арбонье Губаницкой волости Петергофского уезда П. Кекки. 1898–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Об отводе хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Арбонье Губаницкой волости Петергофского у. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Арбонье Губаницкой волости Петергофского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3636Арбонье, д. вл.при пруде.5048¾306372Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Арбонье д.582 стан3874 участок10станция Кикерино.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15303Арбоньедеревня59°28'29°40'O-35-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41606425106д Арбоньедеревня