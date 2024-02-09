деревня Арбонье, деревня Арбонье, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Арбонье

Волосовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Санкт-Петербурга и Ленобласти

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Губаницкой волости
О выдаче данной крестьянину д. Арбонье Губаницкой волости Петергофского уезда П. Кекки. 1898–1900 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Показать все
Об отводе хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Арбонье Губаницкой волости Петергофского у. 1913–1915 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О разверстании на отрубные и хуторские участки надельной земли общества крестьян д. Арбонье Губаницкой волости Петергофского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3636Арбонье, д. вл.при пруде.5048¾306372
Показать скан

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Губаницкая волость
Арбонье д.582 стан3874 участок10станция Кикерино.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район
15303Арбоньедеревня59°28'29°40'O-35-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Кикеринское сельское поселение
41606425106д Арбоньедеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close