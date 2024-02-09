Медзенишки
Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Медкнишки, д., жит. 23 (12 м. 11 ж.), дес. 55, у. гор. 62 в., вол. пр. 11 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Гудогай 29 в.