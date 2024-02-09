Леонполье
Беницкая волость, Ошмянский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- фольварк
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- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Леон-Поле, ф. (Огановской), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 3112, у. гор. 40 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Залесье 9 в.
Леон-Поле, ф. (Чинбаевича), жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 12, раз. см. предыдущ.