фольварк Леонполье, фольварк Леонполье, Беницкая волость, Ошмянский уезд (на 1905) — Familio

Леонполье

Беницкая волость, Ошмянский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Беницкая волость
Леон-Поле, ф. (Огановской), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 3112, у. гор. 40 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Залесье 9 в.
Леон-Поле, ф. (Чинбаевича), жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 12, раз. см. предыдущ.
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