посёлок Майский, посёлок Майский, Добрушский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Майский

Добрушский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Кормянская волость
17Фольвар. Петровск (Иговка тож)торгов. трак. руч. без наз. княг. Ир. Ив. Паскевич-Эриванской, прав. 1205Кормянского пр. 20232

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Добрушский район, Рассветовский сельсовет
п Майский31

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Добрушский район, Рассветовский сельсовет
п. Майский18
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