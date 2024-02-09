деревня Альбеево, деревня Альбеево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Альбеево

Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Башкортостан
Чат по иске имля (арабской графике)

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Казангуловской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
59Алебаева, деревня.при р. Деме.6530288089Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство, плетение лаптей и плотничество.
Показать скан

Список населённых мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Казангуловская волость
4Алибаева, д. при р. Деме, х. з. магазин110203999100Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Чишминский район
519932Альбееводеревня54°21'00"55°17'00"N-40-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Чишминский муниципальный район, Сельское поселение Дурасовский сельсовет
80657425111д Альбееводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close