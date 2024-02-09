агрогородок Метличицы, агрогородок Метличицы, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Метличицы

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Метличица36Свенцицский28137134

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Прусевичская волость
Метличицы, деревня252[...]5784910
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Метличицы, имение35[...]579489
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет
д Метличицы516

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Околовский сельсовет
аг. Метличицы193
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