деревня Ащерино, деревня Ащерино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Ащерино

Сурский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Алатырский уезд
296Ощерина, д. вл.при рч. Малой Сарке.202230130108
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Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Алатырский уезд, Ждамировская волость
176Ащерино, сельцо, при рч. Малой Сарке; н. р.1421792227229

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Сурский район
751965Ащеринодеревня54°43'с.ш.46°28'в.д.N-38-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Сурский муниципальный район, Хмелевское сельское поселение
73644485106д Ащеринодеревня
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