деревня Полхово, деревня Полхово, Спасская волость, Мышкинский уезд (на 1901) — Familio

Полхово

Спасская волость, Мышкинский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Полхово Муравьевской волости Мышкинского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Владимировичу Завьялову. 1873–1874 гг. // Гос. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Мышкинский уезд
3677Полхово, д. вл.при прудах.33832425
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мышкинский уезд, Спасская волость
д. ПолховоIV. Полховское общество311289Спасский на Корожичне приход
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