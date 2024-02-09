деревня Озяблицы, деревня Озяблицы, Судогодский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Озяблицы

Судогодский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Шкатулка из бесцветного прозрачного стекла в форме дома, со съемной крышкой в форме крыши с трубой, шкатулки, ларцы, Начало ХХ века. Источник: Показать все
Крышка съемная в форме крыши с трубой от шкатулки в форме дома, Начало ХХ века. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4792Озяблицы (Озяблицево), д. вл.при пруде.43951925
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Судогодский уезд
Д. Озяблицы11Мих. Петр. Неболеин1854

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Мошенская волость
5956Озяблицы деревня2304166307

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Судогодский район
308317Озяблицыдеревня55°46'41°09'N-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Судогодский муниципальный район, Мошокское сельское поселение
17652432181д Озяблицыдеревня
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