деревня Лопотьево, деревня Лопотьево, Станиловская волость, Мологский уезд (на 1901) — Familio

Лопотьево

Станиловская волость, Мологский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о выкупе земли по дер. Лопотьево Станиловской волости Мологского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Арсеньевичу Богдановичу. 1879–1881 гг. // Гос. Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Лопатьево Станиловской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19544.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Моложский уезд
2944Лопотьево, д. вл.на р. Сити.351682822
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Мологский уезд, Станиловская волость
д. ЛопатьевоIV. Лопатинское общество383214Красный на Сити приход
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