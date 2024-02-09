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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Лопотьево Станиловской волости Мологского уезда крестьянами временнообязанными помещику Николаю Арсеньевичу Богдановичу. 1879–1881 гг. // Гос. Показать все
Межевое описание крестьянских дач д. Лопатьево Станиловской волости Мологского уезда. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 19544.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2944Лопотьево, д. вл.на р. Сити.351682822Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЛопатьевоIV. Лопатинское общество383214—Красный на Сити приходПоказать скан