деревня Покровское, деревня Покровское, Клинский уезд, Московская губерния (на 1913) — Familio

Покровское

Клинский уезд, Московская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3661Покровское, д. каз.при колодцах.5242186769Сельское управление.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Московская губерния, Клинский уезд, Покровская волость
деревня Покровская

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Покровская волость
Дер. Покровское50Московско-Виндавская железная дорога, станция Чисмено. 3035Волостное правление, церковно-приходская школа и квартира урядника.
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