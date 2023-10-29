село Ламна Большая, село Ламна Большая, Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Ламна Большая

Южский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
1500Ламно большое, с. вл.при оз. Богоявленском.58193782111Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
С. Мухреево, Татарово, Никольское, Большой и Малый Ламнам с 31 деревнями9Марья Евлампевна Протасова1283522

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Ламнинская волость
1013. Ламна Большая, село бывшее владельческое, при реке Шабалихе, дворов 37, жителей 130, церковь православная

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Вязниковский уезд, Груздевская волость
1445Ламна Большое село19132125575
1446Ламнинский хутор92130638

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Южский район
588291Ламна Большаясело56°39'42°05'O-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Южский муниципальный район, Мугреево-Никольское сельское поселение
24635407111с Ламна Большаясело
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