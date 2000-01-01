деревня Бородулина, Баскаковская волость, Сычевский уезд (на 1904) — Familio

Бородулина

Баскаковская волость, Сычевский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Мельников Василий Иванович 26 л. Кр. Сычевского уезда Басковской вол. дер. Бородулино. Кл. «Высокий». 1908 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
11027Бородулина, д. каз.при колодцах.421441154194

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Баскаковская волость
9БородулиноДеревня4832134186

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