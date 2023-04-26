хутор Новоселово, Леденгский район, Северный край (на 1931) — Familio

Новоселово

Леденгский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Леденгский район, Фетиньинский сельсовет
Новоселовский 3825хуторЗимнее: 12 км. Летнее: —.Зимнее: 82 км. Летнее: —.Зимнее: 333 км. Летнее: —.11

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