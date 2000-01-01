село Новоданиловка — Familio

Новоданиловка

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
977Ново-Даниловка (Кильчик), с. каз.при рч. Большом Уклюке.33½3532112051049Православный молитвенн. дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Якимовская волость
305. Даниловка (Кильчик), село бывшее государственное, при балке Утлюк, дворов 417, жителей 2807, церковь православная, еврейский молитвенный дом, школа, 8 лавок, ярмарка Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8763Новоданилівкаселоцентр сільської радир-н Якимівськийсільрада Новоданилівська

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