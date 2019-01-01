деревня Батюшково, деревня Батюшково, Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Батюшково

Темкинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11460Батюшкова, д. вл.при рч. Воре.50502210092

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Сосницкая волость
616. Батюшкова, деревня бывшая владельческая, при реке Воре, дворов 29, жителей 239, волостное правление (уездный город в 50 верстах)

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Сосницкая волость
80БатюшковоДеревня5041125153Мелочная лавка.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Сосницкая волость
деревня Батюшково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Тёмкинский район
87143Батюшководеревня55°12'00"35°00'00"N-36-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Темкинский муниципальный район, Батюшковское сельское поселение
66648410106д Батюшководеревня
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