село Голунь, село Голунь, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Голунь

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об утверждении за гражданином Русаковым права пользования усадебно-огородной землей гражданина Николького села Голунь, Голунской волости, Новосильского уезда, Тульск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3053Голунь, с. вл.при р. Зуше и рч. Раковке.12385469497Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Новосильский уезд
С. Голуна и Михайловское с дер.9Кн. Сер. Мих. Голицын140725242

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Голунская волость
815. Голун (Покровское), село бывшее владельческое, при реках Зуше и Раковке, дворов 98, жителей 843, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православн Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Новосильский уезд, Голунская волость
село Голунь

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
64309Голуньсело53°03'с.ш.37°12'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Голунское сельское поселение
54643410101с Голуньсело
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