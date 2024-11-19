деревня Вердина, Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Вердина

Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьян д. Вергино Середкинской волости на постанвление уездной комиссии по делу о ликвидации Кирилловской казенной оброчной статьи. 1907 г. // Центральный гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1480Вергино (Вердина), д. каз.при колодце.762982536

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Середкинская волость
Вергино д., земская ст.983 стан4937 участок4почтовое отделение Маслогостицы.

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