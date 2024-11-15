деревня Зимницкое, Верховская волость, Вельский уезд (на 1914) — Familio

Зимницкое

Верховская волость, Вельский уезд (на 1914)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
О крестьянине Вельского уезда, Верховской волости, деревни Зимницкой, Федоре Григорьеве Топорищеве по признакам преступления, предусмотренного 1 ч. 102 ст. угол. улож. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
1907Зимницкое (Зимицкая 1-я), д. удел.при р. Ваге.642441923

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верховская волость
4545Зимницкое 1-еВерховск. 1-еВоскресенскийбывшие удельные6121112921
4646Зимницкое 2-еВерховск. 2-еВоскресенскийбывшие удельные601851110

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