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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении описи и продажи земли крестьян д. Васильевской Катромской волости Кадниковского уезда за неуплату земских сборов. 1899–1900 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5191Васильевская, д. вл.при р. Катроме.8199102526Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
33ВасильевскоеВасильевск.Николаевский-РаменскийЮргенсон80103105
4—ВасильевскоеВасильевск.Николаевский-РаменскийКахановой80105612
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Васильевская 6065деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 110 км. Летнее: —.77