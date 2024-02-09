деревня Саунино, деревня Саунино, Клементьевская волость, Угличский уезд (на 1901) — Familio

Саунино

Клементьевская волость, Угличский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело об уменьшении оклада оброчных податей с крестьян дер. Саулина Клементьевской вол. по причине большой смертности населения этой деревни и убыли его по другим причинам Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9229Саунино, д. каз.при колодце.331461623
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Клементьевская волость
д. СаулиноIV. Спасское общество702889Спасский на Молокше приход
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