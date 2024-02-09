деревня Лейкино, деревня Лейкино, Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901) — Familio

Лейкино

Холмовская волость, Пошехонский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Холмовской волости
Дело о выкупе земли по дер. Золотилово Займищевской волости и дер. Лейкино Холмовской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Елизавете Михайло Показать все
Дело по прошению крестьянина-собственника дер. Лейкино Холмовской волости Пошехонского уезда Данилы Андреева о зачете денег, внесенных в уплату капитального долга по выку Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Лейкино Холмовской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Афанасию Федоровичу Андрееву. 1870–1871 гг. // Гос. архи Показать все
Запродажные записи на приобретение участка земли Ф. Г. Румянцевым у Г. А. Румянцева в деревне Лейкино Холмовской волости Пошехонского уезда Ярославской губернии. 1911–191 Показать все
Становина к женской рубахе, 1893 г. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Пошехонский уезд
5076Лейкино, д. вл.при рч. Конглазе.333393139
Показать скан

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Пошехонский уезд, Холмовская волость
д. ЛейкиноV. Общество № 553614Михалевский приход
Показать скан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close