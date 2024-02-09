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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Золотилово Займищевской волости и дер. Лейкино Холмовской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещице Елизавете Михайло Показать все
Дело по прошению крестьянина-собственника дер. Лейкино Холмовской волости Пошехонского уезда Данилы Андреева о зачете денег, внесенных в уплату капитального долга по выку Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Лейкино Холмовской волости Пошехонского уезда крестьянами временнообязанными помещику Афанасию Федоровичу Андрееву. 1870–1871 гг. // Гос. архи Показать все
Запродажные записи на приобретение участка земли Ф. Г. Румянцевым у Г. А. Румянцева в деревне Лейкино Холмовской волости Пошехонского уезда Ярославской губернии. 1911–191 Показать все
Становина к женской рубахе, 1893 г. Источник: goskatalog.ru
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5076Лейкино, д. вл.при рч. Конглазе.333393139Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ЛейкиноV. Общество № 553614—Михалевский приходПоказать скан