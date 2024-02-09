село Кожухов, село Кожухов, Вінницька область (на 2018) — Familio

Кожухов

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Литинский уезд, Литинецкая волость
839. Кожуховец, село бывшее владельческое, при речке Згарке, дворов 128, жителей 923, церковь православная, костел, 4 питейных дома, лавка

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Литинский уезд, Кожуховская волость
Кожухов347181820-

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Подольская губерния, Литинский уезд, Кожуховская волость
село Кожухов

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1770Кожухівселоцентр сільської радир-н Літинськийсільрада Кожухівська
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