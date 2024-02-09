деревня Бартовты 1-Е, деревня Бартовты 1-Е, Эйшишская волость, Лидский уезд (на 1905) — Familio

Бартовты 1-Е

Эйшишская волость, Лидский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Эйшишская волость
Бартовты 1-е, д., жит. 62 (30 м. 32 ж.), дес. 59, у. гор. 39 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Бастуны 25 в.
Бартовты 2-е, д., жит. 15 (7 м. 8 ж.), дес. 36, раз. см. пред.
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