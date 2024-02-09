деревня Кидизе, деревня Кидизе, Lääneranna vald, Pärnu maakond (на 2022) — Familio

Кидизе

Lääneranna vald, Pärnu maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Гапсальский уезд, Паденормская волость
2229.0Деревня Кидизе12125873ПаденормскийГан-ВерпЛавка III разр., завод для приготовл. ягодных вин.
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Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Pärnu maakond, Lääneranna vald
Kidise külaküla
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