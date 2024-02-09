деревня Михеево, деревня Михеево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Михеево

Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд
1789Михеево, сц. вл.при ррч. Путынке и Чайце.20станов. кварт.37167190Почтовая станция. Ярмарка 1. Еженедельные базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Малоярославецкий уезд, Детчинская волость
502. Михеево, сельцо бывшее владельческое и экономическое, при речке Чавице, дворов 46, жителей 398, 2 питейных двора

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Малоярославецкий район
77620Михееводеревня54°50'36°20'N-37-037

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Малоярославецкий муниципальный район, Сельское поселение деревня Михеево
29623456101д Михееводеревня
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