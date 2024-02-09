деревня Кургано-Головино, деревня Кургано-Головино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Кургано-Головино

Тербунский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2885Анненское (Киряевское, Курганка), с. вл.при руч. Курганке.511932264270Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Борковская волость
725. Анненское (Киреевская Курганка), село бывшее владельческое, при речке Курганке, дворов 85, жителей 666, церковь православная, 2 базара

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Тербунский район
79407Кургано-Головинодеревня52°12'00"38°14'00"N-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Тербунский муниципальный район, Сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет
42645432121д Кургано-Головинодеревня
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