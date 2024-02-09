- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по вызову на родину кр-на дер. Крекова Арефинской вол. Ник. Федорова Горнушкина по требованию отца его Федора Герасимова. 1882 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о принятии или непринятии в общество из арестантов кр-на дер. Крекова Арефинской вол. Ивана Федорова Горнушкина. 1890 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбин Показать все
Прошение отставного рядового из крестьян д. Кряково Арефинской волости Васильева Г. В. о причислении его с семьей к мещанскому обществу. 1880 г. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело о вызове на родину кр-на Арефинской волости дер. Крекова. 1880 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 33. Опись 1. Дело 1429.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8093Креково, д. вл.при колодцах.323051925Показать скан
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. КрековоI. Общество № 18294—5Арефинский приходПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
387141Креководеревня58°13'с.ш.39°15'в.д.O-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78640410271д Крёководеревня