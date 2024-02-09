деревня Крёково, деревня Крёково, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Крёково

Рыбинский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по вызову на родину кр-на дер. Крекова Арефинской вол. Ник. Федорова Горнушкина по требованию отца его Федора Герасимова. 1882 г. // Гос. архив Ярославской области в Показать все
Дело о принятии или непринятии в общество из арестантов кр-на дер. Крекова Арефинской вол. Ивана Федорова Горнушкина. 1890 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбин Показать все
Прошение отставного рядового из крестьян д. Кряково Арефинской волости Васильева Г. В. о причислении его с семьей к мещанскому обществу. 1880 г. // Гос. архив Ярославской Показать все
Дело о вызове на родину кр-на Арефинской волости дер. Крекова. 1880 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Рыбинске. Фонд 33. Опись 1. Дело 1429.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Рыбинский уезд
8093Креково, д. вл.при колодцах.323051925
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Рыбинский уезд, Арефинская волость
д. КрековоI. Общество № 182945Арефинский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Рыбинский район
387141Креководеревня58°13'с.ш.39°15'в.д.O-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, Арефинское сельское поселение
78640410271д Крёководеревня
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