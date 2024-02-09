железнодорожный разъезд 169 км, железнодорожный разъезд 169 км, Асиновский муниципальный район, Томская область (на 2019) — Familio

169 км

Асиновский муниципальный район, Томская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожный разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Томской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Томская область, Асиновский район
397306169 кмж.-д.рзд.(нп)56°56'с.ш.85°59'в.д.O-45-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Томская область, Асиновский муниципальный район, Новиковское сельское поселение
69608440116ж/д рзд 169 кмжелезнодорожный разъезд
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