выселок Павловка, Спасский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Павловка

Спасский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1743Павловка, выс. вл.при рч. Челне.472252227Завод поташный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Успенско-Юхмачинская волость
978. Павловка, выселок бывший государственный, при речке Юхмачке, дворов 3, жителей 20, красильня

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