село Авнев, Мугутская сельская администрация, Знаурский район (на 2015) — Familio

Авнев

Мугутская сельская администрация, Знаурский район (на 2015)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Аунеу, ავნევი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Юго-осетинская автономная область, Знаурский район, Авневский сельсовет
село Авневи2208220804

Список населённых пунктов Республики Южная Осетия 2015 года

НазваниеНаселениеМужчинЖенщин
Знаурский район, Мугутская сельская администрация
Село Авнев633

Мы используем куки для улучшения работы сайта.