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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Нежгостиц, Югостицкой волости, Лужского уезда, В. Ефимова в д. Заозерье. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1878 г. По прошению крестьян Санкт-Петербургской губернии Лужского уезда Югостицкой волости деревни Нежгостиц, города Глинки, с Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2167Нежгостицы (Нежговицы), мыза вл.при р. Быстрице.151311312
2168Нежгостицы, д. вл.при р. Быстрице.1512155342
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Д. Нежгостицы48Маврина551815