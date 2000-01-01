деревня Высоково, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859) — Familio

Высоково

Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об отводе хуторских участков по дер. Высоково Узьминской волости Гдовского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Показать все
О выделе хуторских участков по деревне Высоково Узьминской волости. 1908–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 880. Опись 27. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1573Высоково, д. вл.при колодце.8623113027

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