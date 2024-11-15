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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином д. Кураплешево, Константиновской волости, Гдовского уезда, М. Феоктистовым. 1892–1896 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
По жалобе крестьянина д. Куроплешева, Константиновской волости, Гдовского уезда, Ф. Михеева на земского начальника 1-го участка Гдовского уезда. 1894–1904 гг. // Централь Показать все
По жалобе крестьянина дер. Кураплешево Константиновской волости Гдовского уезда Е. Платонова на постановление сельского общества. 1901–1902 гг. // Центральный государстве Показать все
О продаже имущества крестьянки дер. Куроплешево Константиновской волости Гдовского уезда А. Смирновой. 1901 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О перечислении крестьянина дер. Куроплешево Константиновской волости Гдовского уезда В. Сергеева в крестьяне дер. Менюши. 1901 г. // Центральный государственный историчес Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
963Куроплешево (Крюковщина), д. Павл. гор. пр.при рч. Долгой.551731112117Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
110. Кураплешева, деревня бывшая владельческая, при реке Долгой, дворов 41, жителей 311, часовня, лавка
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Кураплешево д.575 стан4382 участок27почтовое отделение Доложск.