деревня Симанково, Михайловская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Симанково

Михайловская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разрешении крестьянам д. Симанково Михайловской волости Новоладожского уезда на отдачу в аренду надельной земли под ломку плиты; план участка. 1903 г. // Центральный го Показать все
По жалобе общества крестьян дер. Симонкова, Михайловской волости Новоладожского уезда на неправильное взыскание с них Новоладожской уездной земской управой за принадлежащ Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 6. Курская, Московская, Олонецкая, Псковская, Санкт-Петербургская и Тульская губернии. Ст Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2986Симанково, д. каз.при р. Волхове.1917316363Часовень православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Михайловская волость
374. Симанкова, деревня бывшая государственная, при реке Волхове, дворов 38, жителей 130, часовня, лавка

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Михайловская волость
Симанково д.182 стан442 участок18станция Михаила Архангела.

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