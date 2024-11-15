деревня Мануйлово, Парфинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Мануйлово

Парфинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Демянский уезд
и) Д. Усадище Мануилово6Ник. Ив. Бостельман5721

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Мануиловская волость
861. Мануилова, деревня бывшая владельческая, при реке Поле, дворов 30, жителей 180, волостное правление (уездный город в 25 верстах), часовня, школа, лавка

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Мануиловская волость
деревня Мануилово15331025066842278729295716[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Мануйловская волость
53Мануйлово (с.)3-го стана, 4-го зем. уч.Мануйловского577114015429423++земледелиерека Пола.Волостное правление, апт., пчт. отд., школа Министерства Народного Просвещения, земская конная станция, 2 мелочные лавки, 2 чайные, вин., смежна с им. г. Козловского.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Парфинский район
59753Мануйловодеревня58°01'00"31°45'00"O-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Парфинский муниципальный район, Федорковское сельское поселение
49630422261д Мануйловодеревня

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