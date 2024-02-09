село Михалаша, село Михалаша, Город Теленешть, Теленештский район (на 2017) — Familio

Михалаша

Город Теленешть, Теленештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
484Михалаши, с. вл.при колодцах и пруде.4030127113Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Теленештская волость
425. Михалаты, село царан, при речке Чухуре, дворов 54, жителей 245, церковь православная

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Теленештский район, Город Теленешть
МихэлашаMihălaşa
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